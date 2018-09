Fem kända fall – de har krossats av #metoo

Efter att skådespelaren Anthony Rapp anklagade den världsberömde Oscarsbelönade skådespelaren för att ha trakasserat honom som 14-åring sparkades Kevin Spacey från Netflixsuccéen "House of cards", trots pågående inspelningar. Strax efter kom beskedet att serien läggs ner efter sex säsonger. Dessutom klipptes hans insats i Ridley Scott-filmen "All the money in the world" bort. Filmen spelades in igen med en ersättande skådespelare.