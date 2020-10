79-årige Tadao Andos arkitektintresse väcktes när han lärde känna några snickare vid ett lokalt bygge i tonåren. Han läste en bok av franske arkitekten Le Corbusier och fick sin utbildning genom en resa under 1960-talet där han studerade byggnader i USA, Europa och Afrika. Utan vare sig praktik på arkitektkontor eller regelrätt skolning tilldelades han det prestigefulla Pritzkerpriset 1995. På Modern Art Museum of Fort Worth får vi prov på den inneboende talangen. Byggt i glas, metall och betong filtrerar museet det naturliga ljuset in i konsthallen. Under hösten ser vi här den amerikanske konstnären Mark Bradford samt utställningen Resist Covid/Take 6! av Carrie Mae Weems.

Modern Art Museum of Fort Worth Texas, USA.