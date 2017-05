SPG:s Emelie Törling har besökt Frieze Art Fair i New York. Här listar hon sina fem favoriter från helgen.

Frieze Art Fair är en modern konstmässa som årligen ägt rum i New York sedan 2003. Mer än 200 gallerister världen över visar upp och säljer konst av de hetaste konstnären just nu. Av de över 1000 konstverken på plats är majoriteten skapade de senaste tio åren, vilket öppnar upp för en spännande reflektion över vår tid.

Stämningen på Frieze Art Fair påminner mycket om Miami Art Basel, men utan partyt på plats. Och med catering från Roberta’s, Russ and Daugters och Saint Ambroes behöver ingen lida av svält när man tar sig igenom den överväldigande konstscenen.

Här är mina topp fem verk från helgen:

John Currin

Gagosian är ett av världens bästa gallerier och i år visar de den Amerikanska konstnären John Currins soloutställning. Currins nya verk visar hans otroliga förmåga att observera människor. Han fångar det mest subtila i ett kroppsspråk som någon kanske försöker dölja. Allt han fångat gör att personerna han målat känns så bekanta.

Masatoshi Masanobu

Axel Vervoordt Gallery är också ett av världens mest ansedda moderna gallerier, och här så föll jag helt för konstnären Masatoshi Masanobu. Jag har aldrig sett hans verk tidigare men blev hänförd av hans tavlor som är målade med en speciell japansk teknik.

Tracy Emin

Galleria Lorcan O’Neill Roma ställer ut en av de mest kontroversiella konstnärerna i dag: den sexbesatta och narcissistiska Tracy Emin. Hon har tidigare gjort installationer som handlar om hennes förflutna med exempelvis sängar fulla med cigg och använda kondomer, men det här är om hennes framtid. Enligt Tracy själv är det här hennes mest mogna show någonsin och ett helt okänt territorium. Jag är helt fascinerad av henne och neonskriften ”And so I loved you” slår an något i mig, precis som det mesta hon gjort gör.

Ghada Amer

Galleriet Cheim & Read svarar till Women March i Washington med verk inspirerade av färgen rosa av bland andra konstnärerna Ghada Amer, Louise Bourgeuis och Andy Warhol. Egyptiska Ghada är en personlig favorit.

Karl Holmqvists

Dora Budors

Till sist står jag mellan två konstnärer som jag kallar mässans bubblare eftersom jag tippar på att de blev bland de mest instagrammade verken från Frieze. Karl Holmqvists verk ”Hug a Hoe you’re worth it” och konstnären Dora Budors som visade upp tre fejk-Leonardo Di Caprio från ”Catch me if you can”, ”Wolf on Wall Street” & ”The Revenant”. Den sistnämnda, Dora Budor beskriver sitt verk som att Leonardo själv går på de flesta konstmässor och har inget emot att bli sedd eller plåtad, så hon ville att han skulle vara den fjärde Leo när han väl blev sedd av konstpubliken. ”Som ringarna på saturnus där alla Leo skapar den eviga Leo” säger hon. Vad ska man säga. Performance konst i all ära …