Fem fantastiska ramen-krogar

Livfullt i passagen: Misshumasshu

Trendiga Misshumasshu serverar rykande het ramen i Birger Jarls-passagen. Foto: Pressbild.

Krögarduon Adam Dahlberg och Albin Wessman ska med all rätt hyllas för sin mat och lyckade krogsatsningar, men också för kulturgärningen att väcka liv i vackra men tidigare ack så sömniga och bortglömda Birger Jarls-passagen. Misshumasshu är långt ifrån en renodlad ramen-krog, en lång rad moderna rätter med rötter i Japan lockar också på menyn, men just deras smakrika ramen har fått köerna att ringla långa ute på Smålandsgatan och inne i själva passagen. Efter och under måltiden kan man njuta av den stilsäkra asiatisk-skandinaviska inredningen.

Birger Jarls-passagen