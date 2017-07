”Felaktiga uppgifter om vilda sopstrejken”

Den som strejkar under avtalsperioden bryter mot fredsplikten, hotar kollektivavtalet och ytterst den svenska modellen, skriver artikelförfattarna. Foto: Jonas Ekströmer/TT

DEBATT | SOPSTREJKEN

I förra veckan gick miljöarbetare på företaget RenoNorden ut i en vild strejk. Vild strejk betyder att strejken är olaglig. I Sverige är strejkrätten i princip obegränsad. I praktiken är det endast förbjudet att strejka om man är bunden av ett kollektivavtal. Skälet till detta är enkelt. Strejkrätten syftar ytterst till att sätta kraft bakom sina krav i förhandlingar om kollektivavtal. När man väl har ett kollektivavtal råder däremot fredsplikt. Den som strejkar under avtalsperioden bryter mot fredsplikten, hotar kollektivavtalet och ytterst den svenska modellen.

I april i år tecknades ett treårigt kollektivavtal för miljöarbete i Sverige. Avtalet ingicks efter tuffa förhandlingar mellan parterna och ger bland annat miljöarbetarna rätt till löneökningar i linje med det märke som gäller i Sverige. För arbetsgivarna innebär avtalet att fredsplikt råder de nästkommande tre åren.

Vikten av att fredsplikten under avtalsperioden respekteras kan inte överskattas. Båda parter till ett kollektivavtal måste känna sig trygga med att det avtal som de träffat gäller och respekteras. Om fredsplikten inte respekteras kommer värdet av kollektivavtalen urholkas. Vem skulle vilja ingå ett kollektivavtal om man inte är säker på att motparten kommer att respektera innehållet? Inget fackförbund accepterar att en arbetsgivare under gällande avtalsperiod stängde ut arbetstagare från arbetsplatsen (lock out) i syfte att tvinga arbetstagarna att acceptera en lägre löneökningstakt än den som kollektivavtalet anger. Lika lite accepterar arbetsgivare att arbetstagare lägger ner arbetet (strejk) i syfte att tvinga arbetsgivaren att gå med på högre löneökningar än det som kollektivavtalet anger. Den svenska modellen bjuder att parterna gör upp i samband med att kollektivavtalen ingås och inte löpande dag för dag.

Den nu pågående strejken på RenoNorden är olaglig. De arbetstagare som strejkar bryter mot fredsplikten, kollektivavtalet och ytterst den svenska modellen. Vi står bakom och försvarar den svenska modellen och kollektivavtalet varje dag. Vi gör det även de dagar då innehållen i kollektivavtalen inte gynnar oss eller när vi tycker att modellen inte fullt ut gynnar oss. Precis som allt annat i livet får man ta det ena med det andra. Man kan inte vara för ett system bara när det gynnar en själv. Vi vet att det stora flertalet i vårt land står bakom den svenska modellen. Mot denna bakgrund är vi bekymrade över att så få kritiska röster mot den pågående olagliga strejken hörts. Fler behöver stå upp och försvara den i stunder som denna.

Mot bakgrund av att det i media cirkulerat felaktiga uppgifter om vad strejken handlar om vill vi göra några klargöranden. En vild strejk är olaglig oavsett vad strejken handlar om. Det har felaktigt påståtts att ett stort antal sopgubbar avskedats. Ingen sopgubbe har mist sin anställning!

Det har talats om att konflikten rör en nyckelinventering. Det är korrekt. För att kunna utföra sitt arbete har sopgubbarna tillgång till nycklar till fastigheternas soprum. RenoNorden vill inventera dessa nycklar. Syftet är enkelt, RenoNorden är ansvarig för att nycklarna inte kommer bort. Till det kommer att en av RenoNordens stora kunder, Stockholm Vatten, begärt att RenoNorden genomför en inventering. De nu olagligt strejkande sopgubbarna vägrar att medverka till inventeringen. I praktiken innebär det att sopgubbarna vägrar att lämna in nycklarna till RenoNorden.

Det har talas om sänkta löner. Det är inte sant! Det som är sant är att det har förts diskussioner om ändring av lönesystem men inga beslut är fattade och förhandlingarna är ej avslutade. Bakgrunden till förhandlingarna är enkel, RenoNorden måste precis som alla andra företag se över löner och arbetsvillkor för att klara av konkurrenssituationen. Här är det viktigt att påminna om att RenoNorden inte kan sänka löner eller vidta andra försämringar i strid mot kollektivavtalet. Alla förändringar måste vara i linje med kollektivavtalet och kan ske först efter förhandlingar med facket.

Vi vill inget hellre än att få ett slut på konflikten. RenoNorden har vid upprepade tillfällen vädjat till personalen om att återgå till arbete och att försöka finna en lösning men trots det trappas tonläget upp. Vi hoppas och verkar för att de olagligt strejkande sopgubbarna omgående återgår till arbetet och förhandlingsbordet.

