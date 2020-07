”Fel politik leder till ökat alkoholmissbruk”

Coronakrisens långsiktigt mest skadliga effekt för det svenska samhället riskerar att bli det ökade alkoholmissbruket. Uppskattningsvis ökar kostnaden bara för den alkoholrelaterade vården med ett par miljarder kronor per år på grund av ett förändrat alkoholbeteende i kölvattnet av coronapandemin. Så skulle det inte ha behövt vara om man från politiskt håll tagit frågan på allvar och använt sig av de metoder som i dag finns. Då skulle i stället dagens totala vårdkostnad rejält kunna ha minskats, en kostnad som enligt Systembolagets siffror uppgår till 15,4 miljarder. Regeringens utredare Gerhard Larsson föreslog att huvudmannaskapet för beroendevården skulle övergå till sjukvårdsregionerna (Bättre insatser vid missbruk och beroende, SOU 2011:35). Men dessvärre har styrande politik och myndigheter fastnat i ett traditionellt, gammaldags tänkande där alkoholvården i stort sett utförs i kommunal regi på vårdinrättningar, platser som ingen i dag av rationella skäl vill besöka om det går att undvika. Detta trots att 85 procent av svenska folket vill kunna gå till sjukvården om man har alkoholproblem.

Vi ser att missbruket av alkohol ökar. Kopplingen mellan arbetslöshet och alkoholmissbruk är vetenskapligt belagd sedan länge, senast i en internationell studie, ”Modelling possible causality in the associations between unemployment, cannabis use, and alcohol misuse” i vetenskapliga tidskriften Social Science & Medicine. Och i pandemins spår ökar nu arbetslösheten dramatiskt.