Vi borde ha förstått att det skulle ske. Amazonas bränder är resultatet av en perfekt storm, ett destruktivt samspel mellan snabba förändringar i klimatet och regnskogen, och starka politiska och ekonomiska krafter både i och utanför Brasilien.

Det började med ifrågasättande av fakta. När den brasilianske forskaren Sidarta Ribeiro i juli i år skulle presentera en rapport om urholkningen av landets forskningsinstitutioner på ett stort vetenskapligt möte, klev flera militärer in i salen och började filma. ”Soldaterna kanske ville lära sig lite om forskning”, kommenterade Ribeiro skämtsamt tilltaget i tidskriften Nature. De som känner till Latinamerikas mörka historia under 70- och 80-talens militärdiktaturer förstår vad soldater som kliver in på universitetsområden i själva verket är menat att signalera.