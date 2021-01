”Hello I am brand new to Twitter, what are you guys up to” kom nyligen i twitterflödet från en John Barron. Denne Barron var på profilbilden till förväxling lik Donald Trump – med mustasch.

Svårare än så behöver det inte vara. I de sociala medierna kan den som stängs av strax få nytt liv, om än med ansiktsbehåring. När Twitter i samband med attacken på Kapitolium blockerade Trumps konto, gjorde bolaget sig till yttrandefrihetens överstepräst. Inte som beskyddare av densamma, utan som domare av när, var och för vem den finns. I samma ögonblick är den inte längre en frihet utan ett privilegium för godkända och utvalda.