”Fel att ställa in högskoleprovet – igen”

Att ställa in högskoleprovet för andra gången i år är ett beslut med långtgående konsekvenser. Den grupp som drabbas värst är de som går i gymnasiet eller tagit studenten de senaste åren och som behöver ytterligare en chans att komma in på en universitets- eller högskoleutbildning. De åtgärder som har presenterats hjälper beklagligen inte den målgruppen.

I kölvattnet av coronakrisen har regeringen vidtagit åtgärder för att minska smittspridningen och mildra dess konsekvenser, ekonomiska såväl som sociala. För att stärka ekonomin behöver medborgare arbeta och en förutsättning för att komma in på dagens arbetsmarknad är ofta att vidareutbilda sig. Regeringen har därför öppnat upp för fler platser vid universitet och högskolor för att fler ska kunna utbilda sig. Beslutet om att ställa in högskoleprovet riskerar dock att stänga en viktig väg in för unga att påbörja en utbildning. Det är inte den främsta vägen till en utbildningsplats, men för många är det den enda.