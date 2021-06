Fed väntas inte förstöra börsfesten

Huvudscenariot är att de massiva stimulanser som sjösatts av Fed i pandemin – med nollränta och stödköp för 120 miljarder dollar per månad – kommer fortsätta under större delen av året. Kanske även in i början av nästa år, enligt Elisabet Kopelman, ekonom på storbanken SEB.

En signal från Fed nu om att det snart är dags att dra ned på stödköpen vore en överraskning, tycker hon.