FBI bakgrundskollar tusentals soldater

De extra försiktighetsåtgärderna uppges tas eftersom flera av de Trumpanhängare som var med vid stormningen av Kapitolium den 6 januari kan ha haft militära kopplingar.

En försvarstjänsteman säger till tidningen att FBI har kopplats in för att kontrollera all militär personal som kommer att vara på plats under installationen. Omkring 25 000 personer ur nationalgardet är redan på plats i staden.