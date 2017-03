Favorittippad Wiktoria tror att juryn avgör

I helgen framför Wiktoria låten "As I lay me down" i Friends arena under Melodifestivalens final. Foto: Pontus Lundahl/TT

Sängen som utrustats med en led-skärm i stället för madrass är med på scenen under finalen i Friends arena på lördag. Där ska Wiktoria Johansson återigen sjunga delar av sin countrypoppiga "As I lay me down" liggande. Men lite ändringar av framträdandet blir det också.

– Man kommer att känna igen det, det blir bara lite mer kryddat, säger Wiktoria Johansson.

Förra året gjorde hon stor succé med låten ”Save me” och slutade på en fjärde plats i finalen. Då var hon okänd för de flesta, men i år var hon favorit redan innan deltävlingen i Skellefteå var avgjord. Wiktoria märker skillnaden tydligt, inte minst från scenen där hon möter en större interaktion med publiken i år jämfört med förra årets medverkan i Melodifestivalen.

– Jag kan njuta ännu mer nu. I fjol kom ingen till arenan för att titta på mig under deltävlingen i Malmö, men nu satt folk med Wiktoria-skyltar och hejade på mig. Det var nytt och gav mig väldigt mycket kärlek, säger hon.

Årets Melodifestivalen-låtar släpptes efter fjärde deltävlingen och sedan dess har ”As I lay me down” haft närmare tre miljoner lyssningar på Spotify. Det är en siffra hon håller ganska bra koll på.

– Nyss såg jag att den ligger trea på Spotify. Det är skitkul att folk lyssnar på låten så mycket, säger Wiktoria Johansson utan att dra slutsatsen att det kan ge en fingervisning om utgången i finalen.

– Man kan inte bara gå på lyssningarna, det funkar inte så. Det är så mycket mer som hör till.

Omgivningens förväntningar på Wiktoria har gjort att hon har satt större press på sig själv i år.

– Det är nog därför jag blir mer nervös, säger hon.

– Men jag försöker att inte tänka på pressen och förväntningarna, utan bara fokusera på att ha kul och vara glad över att vara i final.

Finalkvällen väntas bli en riktig nagelbitare – med flera tävlande artister som under turnén har beskrivits av schlagertyckare som vinnarmaterial i finalen. Spelbolagens odds pekar ut Wiktoria som vinnare, men artister som Nano, Jon Henrik Fjällgren och Aninia samt Robin Bengtsson är i hasorna. Schlagergeneralen Christer Björkman ser utgången i finalen som "vidöppen". Och kanske blir det den internationella juryn som fäller avgörandet?

Wiktoria är i alla fall inne på det spåret.

– Jag tror att juryn har mycket att säga till om i år och blir avgörande. Min låt är inte lik någon annan i tävlingen vilket absolut är ett plus. Men allt beror ju på vad folket vill ha i stunden, säger hon.