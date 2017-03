Favorittippad: Hon vinner Melodifestivalen

Wiktoria gick direkt final vid deltävlingen i Skellefteå. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Wiktoria toppar omröstningar och spelas flitigt på Spotify – och hon är även favorittippad bland spelarna.

Wiktoria och hennes låt "As I lay me down" ger just nu lägst odds bland alla bidragen inför Melodifestivalens final på lördag. En vinst för henne ger för tillfället strax över två gånger pengarna hos flera spelbolag och hon följs av Nano och Jon Henrik Fjällgren, som ger strax över tre gånger insatsen.

Owe Thörnqvist skrällde sig direkt till final, men någon Thörnqvisteffekt märks inte av i vadslagningen. Boogiemannens odds ligger just nu på 45 hos Betsson och 36 hos Unibet. Högst odds ger Boris René som just nu ger våghalsiga spelare 100 gånger pengarna på flera spelsajter.