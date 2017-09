Fattigdom driver dödlig extremism i Afrika

UNDP-rapporten "The Journey to Extremism" bygger på ett frågeformulär som delats ut till 718 personer.

495 av dem säger sig frivilligt ha anslutit sig till extremistiska organisationer, några av dem var fortfarande medlemmar vid tiden för intervjun. 78 respondenter säger sig ha blivit tvingade att gå med i en extremistgrupp och en referensgrupp om 145 personer säger sig aldrig ha varit medlem i en extremistisk organisation.

Intervjuerna är ojämnt spridda över Kamerun, Kenya, Niger, Nigeria, Somalia och Sudan. En betydligt större andel har gjorts i Somalia. De allra flesta gjordes i fängelser och på andra typer av anstalter.

Över hälften av de svarande hade kopplingar till Boko Haram (52 procent), följt av al-Shabaab (27 procent), Islamiska staten (15 procent) och andra organisationer (7 procent).

Källa: UNDP-rapporten "The Journey to Extremism"