Fattiga studenter i Paris manipulerade systemet

Javisst, även om källorna är begränsade är det fullt möjligt att tränga djupare. Som belysande exempel kan anföras en skatteinsamling bland Parisuniversitetets medlemmar under det akademiska året 1329–1330, som har effektivt analyserats av den amerikanske historikern William Courtenay i Parisian Scholars in the Early Fourteenth Century: A Social Portrait (1999).