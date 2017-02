NEW YORK. Den så kallade Dodd Frank-reformen, eller The Wall Street Reform and Consumer Protection Act, drevs igenom av Obama år 2010. Den är vad den heter: en rad regleringar som ska skydda konsumenter och hindra banker att blåsa upp finansiella kriser som slår mot hela världen. Men i lagen finns också delar som ska hindra amerikanska företag att göra vinster på utvecklingsländers bekostnad. Delar som fått mindre uppmärksamhet, men som ligger betydligt närmre papperskorgen. Eller redan i den.