Father John Misty och tillvarons ironi

Father John Misty släpper sitt nya album "Pure comedy" den 7 april. Arkivbild. Foto: Rich Fury/AP/TT

Under sitt alias Father John Misty lyckas Josh Tillman väcka anstöt och beundran i lika delar. Den som efterfrågar exempel på det kan leta upp hans uppträdande med "Bored in the USA" i "The late show with David Letterman" från november 2014 och läsa kommentarerna och artiklarna som dök upp efteråt. Det självspelande pianot, burkskratten när Tillman sjunger orden "they gave me a useless education" och den ackompanjerande stråkorkestern fick folk att undra "vad menar han egentligen?"

Men den som avfärdar Father John Misty som en karikatyr, någon sorts ironisk hittepå-figur, missar poängen.

– Det finns folk som förutsätter att artister som uppträder med sitt riktiga namn gör musik som automatiskt är mer ärlig. Det är ett oerhört barnsligt synsätt, säger Josh Tillman.

Den verkliga ironin, skriver Tillman i den 10 000 tecken långa utläggningen som står tryckt på skivomslaget, är den som genomsyrar den mänskliga existensen. Det är en livssyn som präglar hela albumet, och den är till stora delar tonsatt av samma lyxiga arrangemang som ackompanjerar "Bored in the USA", från albumet "I love you, honeybear", i ovan nämnda "Letterman"-klipp.

– På mina två tidigare album rörde jag mig bort från mina naturliga instinkter. Musiken på "Pure comedy" ligger mycket närmare mitt egentliga jag, och jag hade tillräckligt mycket självförtroende i mitt låtskrivande för att skriva mer lågmäld, långsammare musik utan att vara rädd för att det skulle bli tråkigt, säger han.

En av höjdpunkterna för Tillman under arbetet med albumet var att den brittiske kompositören Gavin Bryars tackade ja till att göra stråkarrangemangen till den 13 minuter långa "Leaving LA". Innan dess hade upptäckten av Bryars verk fått Tillman att bli förälskad i musik igen på ett sätt han inte trodde var möjligt i vuxen ålder ("som en 15-åring som upptäcker Nirvana").

Kanske kommer han själv att lyckas omvända några tvivlare.

– Ibland hittar jag folk på Twitter som skriver saker som "åh nej, jag hörde en Father John Misty-låt på radion och jag tyckte verkligen om den." Det är oftast folk som bara har sett en bild på mig i solglasögon, med mustasch, och tänkt "vilket hipster-as". Men vem vet? Om två år kanske några av dem är jättestora fans.

Fakta: Josh Tillman Född 1981 i Rockville, Maryland.

Växte upp i ett strikt religiöst hem där bara kristen musik och sekulär musik "med andliga inslag" var tillåten.

Har släppt åtta album som J Tillman: "Untitled no 1" (2003), "I will return" (2004), "Long may you run, J Tillman" (2006), "Minor works" (2006), "Cancer and delirium" (2007), "Vacilando territory blues" (2009), "Year in the kingdom" (2009), "Singing ax" (2010).

Spelade trummor i bandet Fleet Foxes 2008–2012.

Father John Misty-album: "Fear fun" (2012), "I love you, honeybear" (2015), "Pure comedy" (2017).

Har varit med och skrivit låtar åt bland andra Lady Gaga och Beyoncé.

I sommar kommer Father John Misty till Sverige: 27/6 Lund, 28/6 Stockholm.