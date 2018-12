Den fysiska handeln lever på många sätt under dödshot. Internationellt faller både varuhus- och butikskedjor som furor, men även i Sverige syns tydliga effekter av digitaliseringen.

Nyligen meddelade danska Top Toy, som äger leksaksbutiken BR, att de inleder en rekonstruktion. Just där befinner sig redan klädkedjan Best of Brands. Även klädkedjorna MQ, KappAhl och Retail and brands upplever tuffa tider och har fallit hårt på börsen under hösten.