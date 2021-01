Fasths storspel räddade Växjö

Båda lagen kom till torsdagens möte i Norrbotten med fyra segrar på de fem senaste matcherna i SHL-ishockeyn. Att det var två formstarka lag ute på isen syntes. Lagen bytte målchanser med varandra, men tack vare bra målvaktsspel och lite tur (Växjös Fredrik Karlström prickade stolpen bland annat) var det mållöst efter de två första perioderna.

Knappt åtta minuter in i den tredje perioden bröts till slut målnollan. Och det var gästernas poängkung Emil Pettersson som visade vägen. Han följde upp en retur och petade in 1–0 bakom Jesper Wallstedt i Luleåkassen. Hemmalaget tryckte sedan på för ett kvitteringsmål. Chansen kom tre minuter från slutet då Richard Gynge visades ut för tripping. Luleå plockade ut målvakten och satsade allt i spel sex mot fyra. En möjlighet Växjö utnyttjade då Erik Josefsson petade in slutresultatet 2–0 i öppen bur.