Fastfrusen fredsprocess 25 år efter Osloavtal

Det var ett symboliskt tungt handslag mellan palestiniernas ledare Yasser Arafat och Israels premiärminister Yitzhak Rabin i Vita husets trädgård den 13 september 1993. Men 25-årsdagen av Osloavtalet kommer inte att firas av de flesta israeler och palestinier, som anser att många löften inte har uppfyllts sedan dess eller att processen hade brister redan från början.

– Det fanns mycket hopp, kanske ett naivt hopp, men definitivt mycket hopp, säger Ghaith al-Omari, palestinier och verksam vid tankesmedjan The Washington Institute for Near East Policy.