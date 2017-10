Hiphoppens så kallade ”golden age” sammanföll ungefär med programmet Yo MTV Raps livsspann mellan 1988 och 1995. Programledarna Ed Lover och Dr Drés (ej att förväxla med NWA:s frontfigur) program sändes i Sverige under eftermiddagen, vilket gjorde showen behändig att se precis varje dag efter att skolan hade ringt ut. Vi trogna tittare fick där vår dagliga dos av taffliga Ed OG & Da Bulldogs-videos och fick se ena programledaren göra sin ”Ed Lover Dance” till The 45 Kings ”The 900 number”. Det var lågbudget, flamsigt och hur charmigt som helst. Men så en dag under slutet av 1993, släppte ett gäng unga rappare och producenter från Staten Island ett album under namnet Wu-Tang Clan. Och plötsligt kändes hela stämningen som förändrad. Det var som om RZA, Ol Dirty Bastard, GZA, Method Man, Ghostface Killah, Raekwon, Inspectah Deck och U-God tog precis allting till en ny, mer sofistikerad nivå. Den gyllene eran slutade så inte i förfall, den bara förfinades och gjorde sig redo för nästa nivå.

Sedan Wu-Tangs debutalbum ”Enter the Wu-Tang Clan: 36 chambers” har det nu passerat 24 år och det var ungefär runt albumets releasedatum rappare som Lil Uzi Vert, Young Thug och Travis Scott föddes, vilket sätter det hela i perspektiv. Åldersmässigt befinner sig Wu-Tang Clan idag ungefär i Rolling Stones position cirka housemusikens födelse under 80-talet. Vilket också säger något om vad vi har att förvänta oss när de nu återvänder med ”The saga continues”.