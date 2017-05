”Fast & furious 8” spränger miljardvallen

Charlize Theron och Vin Diesel i en scen ur "Fast & furious 8". Pressbild. Foto: Universal Pictures/AP/TT

Den senaste filmen i "The fast and the furious"-serien, "Fast & furious 8", väntas under söndagen passera en miljard inspelade dollar på den internationella biomarknaden – motsvarande 8,7 miljarder svenska kronor.

Under lördagen var intäkterna för actionfilmen uppe i 998,5 miljoner dollar, rapporterar Deadline.

Enligt filmsajten har bara fem filmer i historien tidigare passerat miljardgränsen internationellt. Det handlar om "Avatar", "Star Wars: The force awakens", "Titantic", "Jurassic world" och den förra filmen i "The fast and furious"-serien.

Räknar man också in den nordamerikanska biomarknaden har totalt 30 filmer spelat in en miljard dollar eller mer.