"Fast & furious 8" slår världsrekord

"Fast & furious 8" drar in rekordsummor. Pressbild. Foto: Matt Kennedy

Pengarna rullar in i turbofart för "Fast & furious 8". Under sin premiärhelg spelade filmen in 532 miljoner dollar i hela världen, mer än 4,7 miljarder svenska kronor, skriver The Guardian.

Intäkterna är de största någonsin för en film under sin premiärhelg och slår den tidigare rekordinnehavaren "Star wars: The force awakens" från 2015, som drog in 529 miljoner dollar.

Actionthrillern med bland andra Vin Diesel och Michelle Rodriguez fick premiär i 63 länder, men tjänade mindre än väntat i Nordamerika. Där var intäkterna 100 miljoner dollar, vilket är 47 miljoner mindre än föregångaren.

Bäst gick filmen i Kina. Där spelade den in 190 miljoner dollar, vilket är kinesiskt premiärrekord.