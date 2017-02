Karin Ek – Med kinden mot gråberget

Drömmen om det bortglömda geniet – den dammiga tavlan på farfars vind, romanen som kunde ha revolutionerat litteraturen men som dåtidens fantasilösa farbröder förpassade till glömska innan den hann bli kanon – den bultar stark. Inte minst finns ett högst befogat hopp om att bland alla kasserade kvinnokonstnärsskap hitta de guldkorn som binder samman nu med då också längs den sidan av mänskligheten.

Lite med den förväntan tar jag mig an Karin Ek. Inte en helt bortglömd författare, men en som skuffats undan från klassikerhyllorna och hamnat i referensverkens fotnoter, visst vore det då vackert om hon verkligen var ”en svensk Virginia Woolf” som hennes biograf Anne Brügge beskriver henne.

Men, nja. Få är en ”XX:s Virginia Woolf”, genierna strösslas det inte med, de kommer som oväntade explosioner, om än oftare i brytpunkter när gamla strukturer slagits sönder och lämnat utrymme för det verkligt originella att blomstra. Men visst är Karin Ek är värd att återupptäcka. Samtida med Woolf, var också hon intresserad främst av det som rörde sig i människornas inre och av hur det kunde ges en språklig dräkt. Hos Karin Ek var det klipporna och havet, ibland träden, någon gång fåglarna, som fick bära hela tyngden av själens smärta och glädje.

Det är lätt hänt att en börjar skriva fraser som ”själens smärta” efter många dagar i Karin Eks sällskap. Hon är de laddade stämningslägenas författare, de starka känslorna och de stora kvalens, samtidigt som det nära, hudlösa speglar det samtida samhällets kollektiva kval: passion mot moral, frihetslängtan mot ordningsideal, klasskonventioner mot en nymornad jämlikhetssträvan.

Det är fascinerande att parallelläsa Anne Brügges biografi över författaren ”Med kinden mot gråberget” och hennes mest kända verk, romanen ”Gränsen”. Mycket för att några av Karin Eks centrala livsfrågor utgör själva stommen i den berättelse om Agnes av borgerskapet och Axel från folket som ”Gränsen” utforskar. Dels finns i Karin Eks biografi en nästan identisk kärlekshistoria mellan Karin och äldsta sonen i en lotsfamilj på den skärgårdsö där hon och hennes familj tillbringade sina somrar. Dels utforskar hon i romanen de frågor som följt henne genom livet: finns nedärvda klasskillnader, kan sex separeras från kärlek, hur fri får en människa vara? Och så denna ständiga konflikt mellan natur och kultur där naturen för Karin Ek representerade frihet, kraft och rörelse.

Karin och Ann-Mari Foto: H:STRÖM - Text & Kultur

I sin detaljerade biografi citerar Anne Brügge frikostigt ur brev och dagboksanteckningar och kan spåra författaren Karin Ek från flickan Karin Lindblad. Hon tecknar bilden av en Karin sprängfylld av livslust och vilja som på ytan omfamnar de normer som begränsar och kontrollerar henne, men inte ryms i dem.

Karin Ek växte upp i en borgerlig Stockholmsfamilj, i en skyddad idyll som skakades om när Karins mor dog under hennes sena tonår. Hon utbildades på Anna Sandströms nydanande lärarinneseminarium, fick sin skolning av den första vågens feminister och bjöds in i sin samtids intellektuella samtal. Samtidigt var hennes far överläkare vid den beryktade besiktningsbyrå där Stockholms prostituerade tvångsinskrevs så att överheten skulle ha kontroll över stadens mäns mänskliga leksaker. Anders Lindblad framstår i Anne Brügges biografi som en kärleksfull far, men han var samtidigt en man som skrev noggranna redogörelser över fallna kvinnors moraliska underlägsenhet.

Det är ett lättflytande porträtt Anne Brügge tecknar av Karin Ek, en innerlig och infallsrik skildring som vore författaren en gammal vän. Hon redogör i detalj för hur Eks författarskap utvecklas från ungdomsdikter till debuten med ”Den kostbara hvilan” 1914 och vidare genom romanen ”Gränsen” fram till den allra sista diktsamlingen ”Död och liv” 1925. Hon berättar också ingående om Karin Eks privatliv, hur kärleken till Axel förkastades, kanske för att den bara var en passion, kanske för att klassbarriären kändes för svår att klättra över, men hur svårt hon ändå hade att vara tillfreds i äktenskapet med litteraturvetaren Sverker Ek. Om andra passionsaffärer, om väninnor, om barnen, inte minst den första sonen som dog vid två månaders ålder. Sedan hennes egen sjukdom och för tidiga död, vid samma ålder som hennes egen mor.

I Karin Eks livs kölvatten följer hela tidsandan och det gör den ibland väl detaljerade biografin med omtag och sidospår, till en fascinerande resa genom det svenska 1900-talets första decennier. Nationalismen. Krigsromantiken. Den spirande rasbiologin. Den starka spänningen mellan radikalt nytänkande såväl politiskt som estetiskt och föreställningen om att konventioner och moral ligger nedärvda i människans själva konstitution.

Det är farligt att dra spikraka linjer mellan vitt skilda tidsåldrar men visst finns här i alla fall paralleller till vår tid: den snabba tekniska utvecklingen som ledde till ekonomisk och social omvälvning som i sin tur födde viljan att bevara och konservera det man uppfattar som eviga värden.

Hur står sig då romanen ”Gränsen” fritt från berättelsen om dess författare? Skapligt, får man ändå säga. Det tar en liten invänjningstid att förlika sig med alla hänförda utropstecken och att lära sig vila i Karin Eks lyriska naturbetraktelser, men gör man det lurar en lite vassare berättelse än vad de solvarma klipporna först ger sken av.

Här gestaltar Karin Ek genom Agnes kval över sin passion för Axel sin tids dubbelmoral och orimliga krav på kvinnlig kyskhet. Inte minst som Agnes använder Axel på ett liknande sätt som borgerskapets män alltid använt flickor av folket: som en mer kroppslig, djurlik sorts människa som går att använda för sinnlig utlevelse. Hon gör Axel till en del av sitt älskade skärgårdslandskap, han är en solvarm klippa, ett stormande hav, en martall – en kravlös och vild plats där också hon kan få vara mera djur. Det finns också något hypnotiskt i den högstämda form av ältande som Agnes ägnar sig åt, en skimrande skönhet i hur den knöliga förälskelsens komponenter läggs ut som vackra stenar i det hisnande landskapet.