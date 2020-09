Den skarpaste text jag har läst om Prince författades av den brittiske popteoretikern Ian Penman. Hans essä ”The question of u: The mirror image of Prince” publicerades i The London Review of Books sommaren 2019.

Penman är uppenbart en hängiven och livslång beundrare men besitter förmågan att med kirurgisk precision placera den unge Prince i sin tids kontext och därigenom accentuera allt som redan innan ”Purple Rain” – eller ens ”1999” – gjorde Prince så unik.