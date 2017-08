Arkivbild. Foto: Hasse Holmberg

Så länge jag minns har Moderaterna varit ett öppet, positivt parti. Ibland, som i deras stjärnögda inställning till euron, har det varit rätt irriterande: där andra visserligen framstått som patologiska nejsägare (minns alla kampanjer från 1990-talet med Nej till EU, Nej till Öresundsbron, Nej till EMU…), var Moderaterna ofta tvångsmässiga jasägare. Det var inte lätt att hitta mycket konservativt hos de så kallat ”liberalkonservativa”.

Min bild präglas förstås av just 1990-talet. Under den lilla epok då jag blev politiskt medveten dominerades Moderaterna av internationellt sinnade företrädare som Carl Bildt och Gunnar Hökmark. Men även under Reinfeldt-åren var signalerna tydliga: Sverige skulle vara ett öppet, modigt land. Ett land som satte en ära i att folk sökte sig hit. Visst, man vågade inte slåss mot LO-kollektivets fula beteende på arbetsmarknaden, och inte heller tordes man på allvar ta itu med den svenska skatte- och bidrags-karusellen. Men man var, med hygglig trovärdighet, frihetens röst i riksdagen.

Från äldre tiders valaffischer med fiskmåsar i skärgården till Fredrik Reinfeldts avvisande av högerpopulismens vulgära, futtiga inskränkthet – där fanns en kontinuitet. Det svenskaste som fanns var för Moderaterna ett i sanning gott självförtroende, och en i sanning nationell stolthet som inte hade ett dugg med hudfärg att skaffa.

På den tiden var jag moderat. Det är jag fortfarande, men partiet finns inte längre. Jag får hitta ett annat.

Droppen som fick den redan grumliga bägaren att rinna över kom nu häromdagen. Nu ska människor som utan tillstånd befinner sig i landet inte bara kunna deporteras (så är det i de allra flesta länder), utan också kunna straffas med fängelse. Det borgerligaste som finns – att försöka skaffa sig ett bättre liv, att sträva uppåt – blir i Moderaternas Sverige ett brott.

Jag hoppas att riksdagens liberaler, i vilka partier de nu återfinns, bemöter idén med det förakt den förtjänar. Det är dags för en ny allians i svensk politik.