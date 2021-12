Fartygsbranden inte under kontroll

Arbetet med att släcka branden ombord på fartyget, som ligger ankrat utanför Vinga, har fortsatt under natten mot måndag. Efter att ha brunnit i långt över ett dygn var läget under natten likt söndagen: branden är inte under kontroll, men den har heller inte spridit sig.

– Vi håller den nere med vattenkanoner. Men det är en glödbrand i virkestraven, man kommer inte åt riktigt med vattenkanonerna, virket är tätt packat, säger Christian Carlsson, befäl vid Kustbevakningens ledningscentral vid fyratiden på måndagsmorgonen.