Sedan George A Romero skrev den moderna filmzombiens spelregler med ”Night of the living dead”, från 1968, har de levande döda fått upp farten rejält. Danny Boyles ”28 dagar senare”, Zack Snyders ”Dawn of the dead” (en nyinspelning av den konsumtionskritiska andra delen i Romeros filmserie) och Marc Forsters ”World war z” är bara några exempel på en bokstavligare zombiehets, anpassad för ett 2000-tal där allt går snabbare.

Sällan har de odöda haft så bråttom som i den sydkoreanska actionskräcksuccén ”Train to Busan”, där passagerarna ombord ett höghastighetståg kämpade för överlevnad i startfaserna av en zombieepidemi. Den ofrånkomliga uppföljaren ”Peninsula” utspelas fyra år senare. För att stoppa spridningen av viruset, som gör bitna människor till nattblinda zombier, har den koreanska halvön isolerats. En grupp Hongkong-bor rekryteras för att ta sig in i den förbjudna zonen och hämta en förmögenhet från en lastbil.