Totalt 562 personer varslades om uppsägning under förra veckan, vilket är färre än veckan före och på en lägre nivå en snittet de senaste veckorna. Totalt har nu 116 135 personer varslats sedan början på mars, enligt ett pressmeddelande från Arbetsförmedlingen.

9 169 nya personer skrev in sig som arbetslösa under förra veckan och arbetslösheten ligger still på 8,7 procent.