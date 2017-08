Färre produktionsdagar slog mot Hifab

Under andra kvartalet har kalendereffekten med påskhelg och färre produktionsdagar inneburit en lägre omsättning och ett lägre resultat, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, skriver vd Patrik Schelin i delårsrapporten.

Förbättrad produktionseffektivitet och marknadsframgångar har bidragit till en betydande resultatförbättring under första halvåret, jämfört med föregående år, lyfter vd fram.

Under första halvåret steg nettoomsättningen till 238 miljoner kronor (235) och rörelseresultatet uppgick till 9,2 miljoner (3,0).

"Sammantaget visar första halvåret att den positiva resultattrenden som påbörjades under förra året består", säger Patrik Schelin.

Utlandsverksamheten har bromsats upp något under första halvåret med anledning av senarelagda projektstarter och upphandlingar i några uppdrag. Av den anledningen är antalet årsanställda något lägre under perioden, vilket kommer öka igen när senarelagda uppdrag startar. I två av dessa uppdrag har kontrakt erhållits under april och juli, vilket förväntas ge volym under slutet av året.

Orderingången för den svenska och internationella verksamheten är något bättre än motsvarande period föregående år. Fortsatt bedöms både den svenska och internationella marknaden som starka och stabila.