Färre och kortare resor under midsommar

Svenskarnas resande under midsommarhelgen är långt ifrån nivåerna som man ser under en coronafri sommar. Men de lättade reserestriktionerna inrikes börjar nu märkas av – fler reser inrikes nu jämfört med i maj. Det är också fler som vågar sig ut i landet än under Kristi himmelfärds- respektive påskhelgen, då restriktioner gällde, visar Telias data.

– Totalt sett är det färre resor än under midsommar 2019. Det som sticker ut är resor i närområdet, till exempel till Nacka och Lysekil, säger Kristofer Ågren.