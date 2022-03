Färre hyreslägenheter säljs, allmännyttan stagnerar

Antalet sålda hyreslägenheter har varierat stort under 2000-talet. Kring 2010 såldes det som mest. Toppnoteringen 17 657 sålda lägenheter nåddes under 2008. Men de senaste åren har försäljningen sjunkit till betydligt lägre nivåer: 2 348 och 3 685 sålda lägenheter noterades under förrförra året och året innan.

En förutsättning för försäljningsboomen var att riksdagen tog bort den så kallade tillståndslagen som fanns 2002–2007 och som innebar att länsstyrelsen skulle godkänna alla försäljningar. Då blev det fritt fram att sälja ut allmännyttan. De omfattande försäljningarna i Stockholms stad drev upp statistiken under åren 2008– 2010.