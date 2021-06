Färre fick bistånd – men summan ökade i fjol

Cirka 198 000 hushåll fick bistånd, vilket är den lägsta siffran sedan 2011. Men fler beräknas ha tagit emot bistånd under längre perioder, vilket kan förklara varför den totala summan som betalades ut, 11,9 miljarder kronor, ökade med cirka 400 miljoner kronor under 2020. Samma trend noterades även under 2019.

Den som har svårt att försörja sig själv och sin familj kan söka ekonomisk hjälp från sin hemkommun. Biståndet inkluderar dels försörjningsstöd, som betalas ut för att täcka hushållets regelbundna kostnader, dels ekonomisk hjälp för enskilda utgifter, som exempelvis tandvård, glasögon eller flyttkostnad.