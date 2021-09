Under andra kvartalet minskade antalet personer som fått utbetalningar från a-kassan. Under kvartalet fick 175 489 personer pengar från a-kassan, en minskning med 11 procent jämfört med första kvartalet och cirka 32 000 färre än under fjärde kvartalet 2020.

Det visar ny statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som sammanställs av Sveriges a-kassor.