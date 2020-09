”Färre barn räddar inte automatiskt klimatet”

På SvD Debatt den 25 september argumenterar Jenna Dodson och kollegor för att befolkningsökningen behöver lyftas fram som en viktig faktor när det gäller koldioxidutsläppen. De hänvisar till en artikel i tidskriften ”Science of the Total Environment” där kopplingen mellan befolkningsutveckling och klimat diskuteras. Underlaget för påståendet att en snabbare fertilitetsnedgång skulle leda till mindre utsläpp är emellertid tunt. Den analys som det refereras till i Science of the Total Environment (Van Vuuren med flera, 2018) innehåller ingen närmare diskussion av sambanden mellan fertilitet och utsläpp. Istället räknar Van Vuuren på den effekt som lägre befolkningstal har baserat på individers genomsnittliga energiförbrukning och konsumtion.

Det Jenna Dodson hennes kollegor blundar för är att lägre fertilitet har en kraftfull effekt på den ekonomiska tillväxten (se Lee och Reher 2011 för en översikt). Lägre fertilitet är därför förknippad med snabbt ökande koldioxidutsläpp per capita. Ett intressant exempel är utvecklingen i Ghana och Sydkorea.