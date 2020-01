Fjolårets rekordartade kursstegring på Stockholmsbörsen fortsätter i samma stil under 2020-talets första börsdag. Inte nog med att 2019 blev det starkaste året på hela 2010-talet med en börsuppgång på över 30 procent, det här året inleds i samma stil med en kursutveckling som är starkare än på många år.

Rivstarten lär ge nytt bränsle till förespråkarna för några av de populära bokstavskombinationer som aktiemarknaden gärna lutar sig mot, som TINA och FOMO, det vill säga There Is No Alternative och Fear of Missing Out.