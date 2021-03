Farlig storm på väg mot Norrbotten

– Helst ska man inte exponera sig för vädret, säger Sofia Söderberg, jourhavande meteorolog på SMHI.

Under onsdagen tilltar vinden i norra Norrlands inland och fjälltrakter. Från sen eftermiddag och vidare in under kvällen väntas det blåsa upp till stormbyar öster om fjällen i Norrbottens läns inland där bland annat Kiruna ligger.