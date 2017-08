"Farlig musik för farliga tider"

Prophets of Rage bildades 2016 och består av medlemmar från de sedan tidigare kända banden Rage Against the Machine, Public Enemy och Cypress Hill.

Den 15 september släpper supergruppen debutalbumet "Prophets of Rage". Förra året turnerade bandet med låtar från medlemmarnas tidigare musikkarriärer och släppte en ep, "The party's over".

Bandet består av Chuck D, Tom Morello, Tim Commerford, Brad Wilk, DJ Lord och B-Real.

Besökte Sverige under Bråvallafestivalen i somras och genomför till hösten spelningar i USA.