Det var en gång när filmtitlar med frasen "Det var en gång i"/ "Once upon a time in" var klart fräscht, speciellt när Sergio Leone lanserade det i "… in the West" 1968 och senare " …in America" 1984. Även "… in China" satt fint 1991 i Tsui Harks maffiga kung fu-epos medan "… in India" var en lätt överflödig bisats på Bollywood-hiten "Lagaan" 2001. Ännu lite tröttare kändes Robert Rodriguez " …in Mexico" 2003. Numera är det snudd på töntläge på prefixet.

Kanske är det därför "Det var en gång i Tyskland" lägger till en liten extradevis i filmens öppning: "Detta är en sann historia. Och det som inte är helt sant stämmer ändå." En putslustig distansmarkerare till en lika putslustig jargong.