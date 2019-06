Färgglatt och fartfyllt med Laleh

Lalehs spelning på Lollapalooza inleddes med att musikjournalisten Annah Björk klev upp på scenen och läste några rader ur sin bok ”Ni måste flytta på er” – om hur ett gäng musikskapare väntar på sin producent, och blir besvikna när producenten anländer och visar sig vara kvinna.

Därefter kom Laleh in på en gul tron, och drog igång ”Knock knock”. Publiken jublade till låtrader som ”It's easy to forget that the world is ours, and not just the men in suits and their wrestling shoes”.