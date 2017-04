Foto: ANDERS WIKLUND/TT

Gösta Ekman, farbrorn som inte ville vara stor, har snubblat klart. Det kanske kan tyckas förminskande att börja med just snubblandet i en minnestext om en man som hann med så oerhört mycket under sin karriär som skådespelare, regissör och manusförfattare. Han var otvivelaktigt en av Sveriges mest folkkära scen- och filmprofiler för flera generationer.

Men snubblandet har sin givna plats i det Ekmanska uttrycket. Redan i Hasse & Tage-revyn ”Gula hund” 1964 snubblade 25-åringen runt som vishetsläraren Mahatma Ekman, mannen som har ”tingen emot sig”. Konsten utvecklades till fulländning när den blyge, fumlige Papphammar vinglade fram genom tv-rutan 1980 och retade tittarnas skrattmuskler. I en sketch snör Papphammar – farbrorklädd i rock och hatt à la Jacques Tatis outsider Monsieur Hulot – på sig rullskridskor. Under några korta minuter demolerar han inte bara sitt hem utan uppvisar en paradoxal precision och tajmning i klantigheterna.

Det koreograferade snubblandet kan ses som uttryck för en mångsidig fysisk intelligens i kropp, mimik och röst som bar Gösta Ekman genom alltifrån skruvade figurer i Hans Alfredsons och Tage Danielssons revyer och filmer, till fördjupade rollerstudier på såväl Stockholms stadsteater som i tv-uppsättningar av bland andra Johan Bergenstråhle. Minnesvärt är till exempel hans porträtt av Gustav III, en vitsminkad franskbrytande monark som gick rätt genom rutan 1974 när Bergenstråhle satte upp August Strindbergs pjäs Gustav III för tv-teatern.

SvD:s recensent skrev då: ”Äntligen får Gösta Ekman, bäraren av det mest förpliktigande namnet i svensk teaterhistoria, chansen att visa att han inte vansläktats.” Citatet väckte med rätta viss irritation hos Gösta Ekman, som förvisso - apropå att vara son till skådespelaren och regissören Hasse Ekman och sin farfars namne - själv myntade uttrycket: ”Jag var kändis redan som spermie.”

Gösta Ekman den yngre var i allra högsta grad sin egen; mångsidig, kunnig, en som "alltid visat en stor konstnärlig bredd, en noggrannhet i sina yrken och en nyfikenhet på nytt som imponerar”, för att citera motiveringen till Teaterförbundets guldmedalj som han förärades i maj 2012.

En av de mest kärleksfulla gestaltningarna av denna kunskap fick man se när Gösta Ekman 1998 spelade titelrollen som den åldrade skådespelaren Morris i hustrun Marie-Louise Ekmans absurda pjäs ”Godnatt herr Morris”, på Kulturhuset i Stockholm. Det blev en mångbottnad monolog om livet speglat i konstnärens förhållande till sin publik. Gösta Ekman var på gång rörande clown och åldrat barn att ta till sitt hjärta.

Han behärskade komikens grundregel: att låta huvudet tänka en sak medan kroppen vill något annat. På scenen gav kombinationen rapp replikföring och uppfinningsrik kropp en direktkontakt med publiken. På filmduken kunde han träffa åskådaren i solar plexus, till exempel som den nikotinberoende Dante Alighieri som för att få ut sitt fadersarv måste vandra genom avvänjningens helvete i Tage Danielssons komedi ”Mannen som slutade röka” – en roll som gav Gösta Ekman en välförtjänt Guldbagge 1972.

Gösta Ekman blev ofta rosad, men så jobbade han också hårt och hektiskt i parallella projekt på scen och film. Vid 36 hade han redan haft sex magsår. Samtidigt var han noga med att lyfta fram vikten av att ha goda medarbetare, och inte minst samarbetet med Hasse & Tage, duon som tog fram clownen i honom:

– De är som en vänlig brasa. Och den brasan har jag suttit och värmt mig framför i tretton års tid, sade han i en intervju 1975. Tage Danielssons död tio år senare tog han mycket hårt.

I samband med framgången för revyn ”Svea hund”, där Gösta Ekman bland annat gjorde en Olof Palme-studie som väckte jubel, bekände han för SvD:s Elisabeth Sörenson att han ständigt befann sig i en spänning mellan tilltron till och glädjen i det konstnärliga kunnandet och den alltid närvarande skräcken. Långa promenader var ett sätt att hålla oron och grubblandet i schack.

När man läser om Gösta Ekman slås man av hans integritet och allvar, men också av en kronisk nyfikenhet och bildningstörst. I Klas Gustafssons biografi från 2010 som gjordes i samarbete med Gösta Ekman, ”Farbrorn som inte vill va' stor” (döpt efter en animerad tv-serie från 1979 där Gösta Ekman gör berättarrösten) beskriver han sin kärlek till böcker som att han lider av ”uppslagsvärk”.

Föräldrarna, Hasse Ekman och Agneta Wrangel, skilde sig när Gösta var fem år. Modern gifte om sig med en läkare i Limhamn, Malmö. De fyra sönerna fick det inte lätt i den nya omgivningen. Gösta Ekman var både en hygglig pianist och skicklig tecknare och drömde om att bli målare – en roll han fick spela i filmen ”Picassos äventyr” 1978. När hans förmyndare, producenten Lorens Marmstedt, erbjöd en statistroll på Skansenteatern tog unge Gösta chansen.

Ett gott val, visade det sig. Via fadern Hasse Ekman fick han jobb som alltiallo på Svensk Filmindustri och gjorde även en filmroll i ”Swing it, fröken!”. Skådespelaren Sif Ruud drillade bort hans skånska med roliga ramsor. År 1957 kom Ingmar Bergman in i Ekmans liv. 18-åringen blev regiassistent på ”Smultronstället”, med uppgift att ta hand om den åldrade Victor Sjöström, och följde sedan med Bergman till Malmö stadsteater. Den kluvna erfarenheten av att vara i mästarens skugga fick Gösta Ekman att sikta på en framtid som skådespelare, inte regissör.

Han sprack i provet till Dramatens elevskola, men blev – efter ett självmordsförsök och återhämtning i Paris – i stället yngst i ensemblen på nyöppnade Stockholms stadsteater i en tid då den politiska teatern började ta plats. Som 21-åring var han med i invigningsuppsättningen, Lope de Vegas ”Fårakällan”, som regisserades av Bengt Ekerot. Gösta Ekman blev snabbt dennes regiassistent. Bara några år senare var han också medlem i den idésprutande Svenska Ord-familjen, som ledd av Hasse & Tage gisslade alltifrån miljö- och försvarspolitik till könsroller.

Människor färgar av sig på varandra, skapar roller som lever vidare. Gösta Ekmans farmor Greta, som han bodde hos som ung i Stockholm, blev som änka spiritist. Hennes försök att få kontakt med den döde maken återspeglas i Marie-Louise Ekmans pjäs ”Gäckanden”, som hon tillsammans med Gösta Ekman satte upp på Dramaten 2007. För han hamnade ju så småningom på nationalscenen, och satte upp både Molièreklassikern ”Den girige” och nyskrivna ”Hantverkarna”.

Själv var Gösta Ekman något av en emotionell hantverkare i sina rollarbeten, antingen han bar damkläder som den egocentriska fru Vennerman, eller golfbyxor som hennes kuvade son. I den sista film han och Marie-Louise Ekman gjorde tillsammans, ”Asta Nilssons sällskap”, spelar han en gentleman som tappar fotfästet. Kanske handlar denna tragiska fars om en envis överlevare som vägrar släppa taget om livet.

För några år sedan blev Gösta Ekman ”professor Papphammar” på Teaterhögskolan i Stockholm där han höll kursen ”Den skrattretande teatern”, ett slags revansch för farsens och komedins status. Ekman må ha spelat Strindberg, Brecht och Tjechov, men bejakade alltid det lilla barnet och clownen inom sig. Hans 173 centimeter rymde stor leklust. ”Jag tror att jag har kontakt med den där lilla, i mig.”

