Farage utreds – kallade Malmö ”våldtäktshuvudstad”

Nigel Farage är under utredning av den brittiska tv-sändningsmyndigheten Ofcom på grund av uttalandet, skriver The Independent.

Den före detta politikern använde sin tid på radiokanalen LBC förra månaden till att påstå att Malmö hade den högsta våldtäktsfrekvensen i Europa, och han skyllde det på ”EU:s migrantpolitik”.

Ofcom utreder nu Farages kommentarer, som efter programmets sändning ledde till nio klagomål.

Ett uttalande från Ofcom löd: ”Vi undersöker om kommentarerna i detta program var missledande”.

I sin radioshow den 20 februari sade Farage till lyssnarna att ”i proportion har Sverige tagit emot fler unga manliga migranter än något annat land i Europa”.

– Och det har blivit en dramatisk ökning i sexuellt våld i Sverige – så mycket att Malmö nu är Europas våldtäktshuvudstad, och vissa anser, kanske världens våldtäktshuvudstad. Och det finns en svensk media som helt enkelt inte rapporterar om det, sade Farage.

Påståendet blev motsagt av experter, såsom Philip N Cohen, sociolog vid the University of Maryland, som presenterade en graf som visade våldtäkter anmälda till polisen per 100 000 invånare jämfört med landets befolkning av flyktingar. Grafen visade att våldtäkter i Sverige började öka efter 2004, åtta år innan ett stort antal flyktingar började komma till Sverige år 2012.

Farage blev programledare för det en timma långa radioprogrammet på LBC i januari.