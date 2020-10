I boken ”The age of entitlement. America since the sixties” (2020) har den konservative författaren och journalisten Christopher Caldwell tagit ett intressant grepp för att skildra den politiska utvecklingen i USA mellan 1960-talet och presidentvalet 2016. Värderingstrender bland medborgarna blir belysta genom att Caldwell skriver om vilken musik och vilka tv-program som var populära vid en viss tidpunkt.

Jag håller med honom om att det kan vara en bra metod för att fånga stämningar och politiska riktningar, som av olika skäl inte alltid dyker upp i traditionella opinionsmätningar.