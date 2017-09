Nu får han väl skärpa sig? Foto: Evan Vucci

Nyss kom denna tweet från president Trump:

Will be going to North Dakota today to discuss tax reform and tax cuts. We are the highest taxed nation in the world - that will change

Att USA skulle vara världens högskatteland nr 1 är givetvis ett rent falsarium.

Här listan på länderna med världens högsta skatter.

USA finns givetvis inte med.