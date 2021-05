Ett scenrum som förändras genom färgspelets skiftningar, en ordlös lek med kroppar i rörelse, ljudbilder som skapar associationer. Att göra scenkonst för den yngsta publiken kräver kunskap, lyhördhet, flexibilitet och respekt för sin publik.

Teater Tre har med sin konstnärliga ledare, skådespelaren Sara Myrberg, under flera år utvecklat småbarnsteatern och är svensk deltagare i EU-projektet ”Mapping – a map on the aesthetic of performing arts for early years”, som omfattar 17 länder. Syftet är att utforska scenkonstens tematik, dramaturgi, gestaltning och tilltal för barn upp till 6 år. Sara Myrberg står både som idégivare och på scenen i det lekfulla drömspelet ”Drömskt”, i ömsint omsorgsfull regi av Hedvig Claesson (för 1–3 år).