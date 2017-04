Fansen tog farväl av Chuck Berry

Chuck Berry. Arkivbild. Foto: Håkon Mosvold Larsen/TT

I en kista med en röd Gibsongitarr på insidan av det öppna locket har Chuck Berry begravts i hemstaden Saint Louis i Missouri.

Den första delen av begravningsceremonin var öppen för allmänheten och fansen började köa redan i gryningen, skriver People. Därefter samlades Berrys familj och vänner för ett privat farväl till rocklegendaren. Bland gästerna fanns bland andra Kiss-basisten Gene Simmons och medlemmarna i Rollings Stones skickade blomsterarrangemang i form av en gitarr.

Ceremonin hölls på The Pageant, en klubb där Berry ofta spelade under sin karriär.

Chuck Berry var en av rockens allra största namn och skrev in sig i musikhistorien med låtar som "Roll over Beethoven", "Rock and roll music", "Johnny B Goode" och "My ding-a-ling". Han avled den 18 mars, 90 år gammal.