Fansen får ta farväl av Chuck Berry

En ceremoni till minne av rocklegendaren Chuck Berry kommer att hållas den 9 april. Arkivbild. Foto: Josh Reynolds/AP/TT

Chuck Berrys fans kommer att få möjlighet att ta farväl av rocklegendaren, skriver amerikanska medier.

Berrys familj har meddelat att det kommer att hållas en minnesceremoni den 9 april i hans hemstad St Louis, USA.

Artistens kropp kommer att ligga i en öppen kista inne på klubben The Pageant, där Berry ofta uppträdde. Allmänheten har möjlighet att kommer dit och ta farväl under förmiddagen.

På eftermiddagen kommer en minnesceremoni att hållas där hans familj och vänner närvarar.

Chuck Berry avled den 18 mars i sitt hem. Han blev 90 år gammal.

Han var en av rockens allra största namn, och bland annat känd för låtar som "Roll over Beethoven", "Rock and roll music", "Johnny B Goode" och "My ding-a-ling".