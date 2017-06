"Fansen är mina bröder och systrar"

Den tyska sångerskan Doro Pesch gjorde sin fjärde spelning på Sweden Rock under torsdagen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Hårdrocksglädjen går inte att ta miste på. De mörksminkade ögonen lyser och metal-sångerskan från Düsseldorf slänger in ett ”great, ”cool” eller ”killer” med utpräglad tysk brytning i varenda mening.

– Det är en välsignelse att få hålla på med musik och att komma i kontakt med folk över hela världen. Även om man inte pratar samma språk så känner man det i hjärtat. Det är ett fantastiskt jobb, säger hon.

Några timmar tidigare har hon spelat sitt gamla band Warlocks smått klassiska album "Triumph and agony" i sin helhet på huvudscenen Festival stage och fått hela publikhavet att höja näven i solskenet till gamla metalhymner som "All we are".

– Någon sade till mig förra året att albumet snart fyller 30 år och att vi borde fira det. Det var vår största skiva och hårdrocken var på sin absoluta topp då. Vi hade fantastiska låtar, fantastiska musiker och ett fantastiskt omslag, säger hon.

Hon säger att det var självklart att göra en av jubileumsspelningarna på just Sweden Rock. Konserten är hennes fjärde besök på festivalen.

– Av en enda dag här blir jag motiverad att fortsätta ett helt år. Ljudet är fantastiskt, scenen är perfekt och fansen är väldigt stöttande. I dag var till och med vädret fantastiskt.

När flera av hennes generationskamrater lade nitbältet på hyllan och föll i glömska, eller yrvaket bestämde sig för att återförenas under senare år, har Doro Pesch aldrig lagt av. Hon har oförtrutet turnerat, spelat in nytt material och utkämpat segdragna juridiska strider mot sin gamla manager om namnet Warlock.

– Det är fansen som får mig att fortsätta. Det spelar ingen roll om jag spelar inför 10 personer eller 50 000. Man ger något och får något tillbaka. Det är en stor ära, det är magiskt. Jag var enda barnet i familjen och ville alltid ha bröder och systrar. Nu har jag det, säger hon.

I höst ger hon ut en ny skiva, hennes 13:e som soloartist. Hon säger att den nästan är helt klar och lovar "anthems och ballader", flera gästartister – och en speciell hyllning.

– Den första låten på skivan är till Lemmy och den heter "Living life to the fullest". Melodin kom till mig på flygplanet på väg till Lemmys begravning. Han var en av mina bästa vänner och jag saknar honom så mycket.