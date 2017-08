Fans bjuds in att leta "GoT"-ledtrådar

George RR Martin berättade på sin blogg tidigare i sommar att den sjätte boken planeras att bli klar relativt snart, men att han fortfarande var "månader bort". Arkivbild. Foto: Matt Sayles/AP/TT

Fansen har fått vänta i flera år på den sjätte boken "The winds of winter" i George RR Martins följetong "Sagan om is och eld". Men under tiden de väntar kan de leta efter ledtrådar kring handlingen i de kommande böckerna i författarens arkiv vid Texas A&M University.

Författaren donerade nämligen, tre år före den första boken i serien gavs ut, 300 lådor som innehåller anteckningar, manus och mer än 1 300 böcker till biblioteket vid universitetet, skriver The Guardian.

John Sharp, rektor vid universitetet, uppmanar så väl studenter som allmänheten att titta närmre på materialet.

– Papprena och de handskrivna anteckningarna av George RR Martin kan eventuellt innehålla ledtrådar om kommande handlingar, och alla är välkomna att leta själva, säger han till tidningen.

Bokserien "Sagan om is och eld" utgör grunden till den populära tv-serien "Game of thrones", som är inne på slutet av sin sjunde säsong och har gått förbi böckernas kronologi.