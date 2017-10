Fanns det storskalig produktion före industrialismen?

Att det rörde sig om hantverk säger sig självt, eftersom den storskaliga mekaniseringen av produktionen inföll just under industriella revolutionen. Det fanns förvisso maskiner även tidigare, till exempel hammarförsedda apparater som drevs av energi från vattenkvarnar, men omfattningen av deras produktion kan inte jämföras med den som blev verklighet i Storbritannien under andra hälften av 1700-talet.